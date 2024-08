Ale investito il giorno del suo compleanno | il terribile impatto con la Smart

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) È risultata positiva all’alcol test la ragazza di 28 anni che nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 3, hae ucciso un giovane sulla Casilina. Lui aveva compiuto 26 anni da poche ore, ma non ha fatto in tempo a spegnere le candeline perché il destino beffardo e crudele ha scelto diversamente. Aleksandar Nikolic, proprio neldel suo, ha perso la vita. Il giovane stava attraversando la strada all’altezza della borgata Finocchio quando è statoda unacondotta dalla 28enne di origine moldava.Leggi anche: Bimba di due anni investita nel parcheggio dell’ospedale: madre sotto shock Il corpo di Nikolic è rimasto sull’asfalto per ore mentre la, gravemente danneggiata e macchiata di sangue, è stata posta sotto sequestro.