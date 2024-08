Abbiamo attraversato 5 anni positivi per l’industria del cinema senza però cambiarla

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 13 agosto 2024) Il 29 luglio sono emerse le prime indicazioni su quella che può essere considerata una nuova “riforma” delitaliano. Il decreto che è nato in seno al Ministero della Cultura (Mic) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) è un documento corposo, complesso in alcuni suoi passaggi e formulazioni, che – a quanto pare – complica ancor di più il quadro attuale delle produzioni indipendenti in Italia. L’incertezza sul Tax Credit, infatti, aveva avuto come conseguenza una decisa contrazione delle produzioni nel primo trimestre del 2024 (e la seconda parte dell’anno non si annuncia per nulla migliore).