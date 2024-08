Volley serie B 4 Torri Aprile non nasconde le ambizioni | Puntiamo al vertice sono qui per questo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Non mi nascondo dietro a un dito: per come è stata costruita, la 4deve puntare alla promozione". La pressione e le aspettative non preoccupano Samuele, uno che laB l’ha giocata soltanto nei primi anni della propria carriera nella sua Calabria. In seguito ha disputato soltanto campionati di A2 e soprattutto A3, categorie che a Ferrara non si vedono da troppi anni. "Sevenuto qui è senza dubbio per disputare un campionato di– assicura il centrale classe 1997 –. Vincere è sempre difficile, ma ci proveremo". Come ha fatto la società granata a convincerla a scendere inB? "La composizione dello staff tecnico ha fatto la differenza nella mia scelta, perché con Vanini e Lunati ho già lavorato e mitrovato alla grande.