Ultima Generazione | La società austriaca ha fallito e quella italiana?

(Di lunedì 12 agosto 2024)Italia continua a crescere e pubblica nuovo Diario Climatico per chiedere un Fondo Riparazione Roma, 12 agosto 2024 – È stata annunciata la fine delle proteste da parte di Letzte Generation Österreich, la campagnadi disobbedienza civile, perché come riportato nel comunicato stampa ufficiale: “Ci rendiamo conto che l’Austria vuole rimanere nell’ignoranza fossile e quindi accetta di essere in parte responsabile della morte di miliardi di persone. Laha. Stiamo facendo spazio per far emergere qualcosa di nuovo.” Alla luce della notizia arrivata anche in Italia, abbiamo pubblicato il diario climatico estivo per riportare l’attenzione alla drammatica situazione in Italia. C’è il rischio di abituarsi a questi accadimenti, che non fanno più ‘notizia’, a meno che non ci siano delle vittime.