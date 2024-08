Terremoto Italia scossa e paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) MARETTIMO – Unadidi magnitudo 3.1 è stata registrata alle ore 20:25 con epicentro a Marettimo, una delle isole dell’arcipelago delle Egadi, in provincia di Trapani. L’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 5.1 chilometri, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La, avvertita distintamente dagli abitanti dell’isola e della costa trapanese, ha generato preoccupazione tra la popolazione, sebbene al momento non si registrino danni a persone o cose. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare eventuali necessità di intervento. Marettimo, conosciuta per la sua bellezza naturale e la tranquillità che la caratterizza, è raramente teatro di eventi sismici di questa intensità. Tuttavia, la zona non è nuova a fenomeni tellurici, essendo parte di un’area geologicamente attiva.