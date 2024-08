Serie D il commento del tecnico dopo le due amichevoli del fine settimana Montervachi tra luci e ombre Lelli | Dobbiamo crescere ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dai test d’agosto, programmati per valutare il livello di condizione di qualunque squadra in preparazione, spuntano al solitoe lo ripete una voltaNico, l’allenatore dell’Aquila. Commentando, in questo caso, l’amichevole di sabato scorso vinta per 1 – 0 dai rossoblù sul Tuttocuoio, squadra della stessa categoria, ilsottolinea progressi e lacuneda colmare a tre settimane dal debutto in Coppa Italia del 1° settembre con il Figline: "Nella prima parte di gara – sottolinea – i ragazzi mi sono piaciuti. Ho visto dei passi in avanti nell’approccio iniziale anche se, di contro, appena siamo passati in vantaggio il passo indietro è stato evidente. Come se a livello emotivo il gol fosse stato controproducente, facendoci diventare frenetici e portandoci a forzare le giocate. Abbiamo mostrato anche poco coraggio e non dovrebbe succedere.