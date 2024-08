Sardegna yacht di 40 metri divorato dalle fiamme | le immagini impressionanti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Incendio a bordo, lodi 40viene distruttoe cola a picco. È accaduto nella serata di sabato 10 agosto al largo di Olbia, davanti alla spiaggia delle Saline. L'incendio è divampato sullo“Atina" del cantiere Hasen per cause ancora ignote. Intorno alle 20 sono iniziate le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei Vigili del fuoco di Olbia che hanno raggiunto il panfilo insullle motovedette della guardia costiera di Olbia. In azione anche sommozzatori e una motobarca dal nucleo nautico di Porto Torres. Non si segnalano feriti né dispersi. Losi è poi inabissato a settedi profondità. In questo video lo scafo ine le operazioni di spegnimento.