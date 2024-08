Putin | respingeremo Kiev fuori da Russia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 agosto 2024) 15.28 Le forze russe avanzano lungo tutta la linea di contatto con quelle ucraine. Ora è necessario respingerledal territorio russo.Così il presidentesulla situazione del fronte a Kurskha attaccato in territorio russo "con l'aiuto dell'Occidente", per avere vantaggi in futuri negoziati. "Non possiamo parlare con chi colpisce i civili e minaccia le centrali nucleari. Il nemico riceverà adeguata risposta". Gli ucraini potrebbero attaccare anche nella regione di Bryansk, ma "non riusciranno a dividere il popolo russo".