Palafiera ‘infiocchettato’ I lavori di restyling saranno finiti per la prima partita di campionato

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ildell’Unieuro Arena procede senza intoppi rispetto a quanto preventivato un mese fa, in fase di inizio dei. L’impianto di via Punta di Ferro, nel volgere di un paio d’anni, avrà un volto completamente differente e rinnovato, al passo con i tempi e più coinvolgente per chi siederà sulle tribune. E la‘intensa’ estate di ammodernamento viaggi a ritmo spedito. "Come già stabilito - spiega Kevin Bravi, assessore con deleghe allo Sport -, ial PalaGalassi termineranno il prossimo 1° ottobre. In questo modo, i giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015 potranno scendere regolarmente in campo per laditra le mura amiche". La squadra di coach Antimo Martino esordirà infatti davanti agli occhi del pubblico amico nella serata di mercoledì 2 ottobre, in infrasettimanale contro Cento.