Olimpiadi la prossima tappa è Milano-Cortina 2026 | le date A breve svelata la nuova fiamma olimpica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – L’emozione dello sport olimpico non di ferma,fermata. Dopo il successo delle adrenaliniche performance di Parigi – dove l’Italia si è piazzata nona con 40 medaglie, di cui 12 oro e 13 argento – è iniziato il conto alla rovescia per il prossimo appuntamento con i cinque cerchi: i Giochi olimpici invernali. Si terranno dal 6 al 22 febbraio, sedici giorni di grandi emozioni per tutti gli appassionati degli sport sulla neve. Ma non solo. Gli atleti delle nazionali paralimpiche si contenderanno il podio Giochi Paralimpici Invernali, in scena dal 6 al 15 marzo