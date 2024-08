Garbo | Inter gap assurdo con le rivali È la squadra da battere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Danieleha commentato il mercato fatto fino ad ora dall’in questa sessione. Pochi cambi, tante conferme per Simone Inzaghi. L’vento su TMW Radio. ROSA – L’sta facendo un mercato a fari spenti, o meglio lo ha fatto nei mesi precedenti con i colpi a parametro zero. Danielecommenta i movimenti del club nerazzurro in questo modo: «Ha cambiato poco o niente, ha messo giocatori importanti come Taremi e Zielinski, gioca a memoria e credo sia ancora lada. È l’unica già al completo, le altre devono sistemare tante cose, il Milan ha fatto bene nelle amichevoli ma il campionato è un’altra cosa. Il gap persi è allargato e l’mi sembra unamolto serena e di livello superiore rispetto a tutte le altre».