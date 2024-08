Frey | Martinez non serve preoccuparsi Inter due obiettivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sebastienha fatto il punto sull’, concentrandosi in particolar modo sui portieri, specialmente Yann Sommer e Josep. Sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, l’ex portiere nerazzurro ha espresso la sua opinione. PORTIERI A CONFRONTO – Da ex portiere, Sebastiénha fatto il punto sui portieri dell’per la prossima stagione: «Mi è sempre piaciuto, la scorsa stagione ha dimostrato agli scettici di essere una grande sicurezza. È un leader silenzioso, non urla in campo, ma io ho parlato con alcuni dei compagni di squadra che mi hanno detto che trasmette tranquillità. Ed è fondamentale, basta vedere che l’è una delle migliori difese d’Europa.ha fatto una grande stagione al Genoa, non bisognaper una partita sbagliata. Scendere in campo la prima volta, indossando una maglia così importante, non è facile».