FOTO Guardia Sanframondi l’associazione Gli amici del cuore dona defibrillatore alla comunità

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Glidel” di, presieduta da Carlo Labagnara, si conferma ancora una volta un perno del panorama associazionistico guardiese. Glidel, da sempre impegnati nel combattere e prevenire malattie cardiovascolari, si sono occupati dell’organizzazione di un secondo corso di rianimazione cardiopolmonare per NON sanitari con uso disemiautomatico esterno, secondo le Linee Guida ILCOR/ERC 2021. I corsi, tenutisi il 24 giugno nel Castello medioevale di, hanno visto la partecipazione di venti persone, operanti in diversi ambiti, che hanno ricevuto la formazione dagli istruttori della Croce Rossa Italiana, Comitato di San Lorenzello.