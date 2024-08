CSI | Vegas chiude dopo 3 stagioni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ultima stagione per CSI:. Il sequel di CSI: Scena del crimine, terminata nel 2015, che non è riuscito a vivere di luce propria si. L’appuntamento è a partire da stasera in prima serata e in prima visione assoluta su Rai2, la rete che ha trasmesso senza troppo successo le prime due annate. La serie prosegue la sua messa in onda domenica 18, lunedì 19, e domenica 25 agosto. A Las, nuovi casi aspettano di essere risolti dalla squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome). Nel primo dei 3 episodi di CIS:in onda il 12 agosto, dal titolo “Bugie bianche”, la squadra dei CSI,aver arrestato Folsom per l’omicidio di Kahn, l’uomo che ha ucciso sua madre, è impegnata a scagionarlo e a trovare il vero assassino. Trey, coinvolto tanto quanto Folsom nell’intera faccenda, sparisce nel nulla senza lasciare traccia.