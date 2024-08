Cosa aspettarsi e cosa no dall' iPhone 16

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 agosto 2024) AGI - Da quando Apple ha rinnovato l'intera linea dinel 2020, lanciando nuovi design e connessioni 5G, il dispositivo non ha subito una revisione importante. E ciò non cambierà con la presentazione dell'16. Ne sono convinti al New York Times, dove si sottolinea come sebbene l'15 Pro si sia presentato l'anno scorso con una scocca in titanio, era fondamentalmente lo stesso telefono del suo predecessore. E mentre l'14 Pro ha aggiunto Dynamic Island, salutato come una nuova interfaccia, non è stato davvero un grande cambiamento rispetto al 13 Pro, che a sua volta era solo una piccola modifica rispetto al 12. La linea16 di quest'anno seguirà questo schema.