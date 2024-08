Cioffi e l’esplosione di Iuliano | Ci ho lavorato tanto e ora a Caserta impazziscono per lui

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiUn’estate in attesa con la speranza che il telefono possa squillare e rimettersi in sella. Questo è il periodo attuale di Renato, fresco dell’esperienza all’Audax Cervinara conclusa con una vera e propria impresa dal suo avvento in poi. Qualcosina si è messo per il tecnico caudino ma ci sono una serie di problematiche, al momento, che lo costringono a dover fare delle scelte. “E’ da un mese – ha commentato– che arrivano proposte da fuori regione ma, almeno per quest’anno, per motivi personali, non posso spostarmi dalla Campania. Il progetto è ovviamente importante, se dovesse arrivarne uno anche per una categoria inferiore, potrei pensarci ma il sogno è quello di stare in Serie C, una categoria che ho lasciato 4 anni fa ma che sento mia. Adesso c’è da aspettare, i ritiri sono finiti e le panchine sono tutte occupate”.