Chiuse le olimpiadi di Parigi si apre una nuova era per lo sport

(Di lunedì 12 agosto 2024) AGI - Nella Capitale francese il fuoco di Olimpia si è spento.2024 ha traghettato loin unaera. A dichiarare chiusi i XXXIII Giochi olimpici estivi è stato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. Per il 70enne numero uno dellomondiale è stata la sesta volta che ha dichiarato 'chiusi' i Giochi, i primi erano stati quelli del 2014 di Sochi, in Russia, Nazione che a2024 era bandita a seguito delle sanzioni per l'operazione militare speciale in Ucraina. A spegnere la fiaccola è stato il campione del nuoto francese, Lèon Marchand. L'arrivederci è a Los Angeles 2028. Fra quattro anni, stando a quanto dichiarato, Thomas Bach non sarà più il presidente del Cio.