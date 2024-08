Challenger Todi esordio positivo per Maestrelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) È Francescoil vincitore del primo incontro serale alla 16ª edizione degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. Il tennista pisano ha sconfitto Andrea Picchione, costretto al ritiro per un problema alla schiena quando il risultato era di 7-6(4) 3-2 per la testa di serie numero quattro. Il torneo perde Giovanni Fonio e Gabriele Piraino, sconfitti rispettivamente da Cezar Cretu (6-2 6-1) e Carlos Lopez Montagud (6-1 6-2). Avanza l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, capace di piegare la testa di serie numero due Filip Cristian Jianu per 6-4 0-6 6-3. Nella giornata di martedì 13 agosto spazio agli esordi di Gianluca Mager, impegnato contro Felix Gill, e Stefano Travaglia, il quale avrà davanti Juan Bautista Torres.bagna l’in notturna – Una battaglia durissima per due ore, poi un problema alla schiena ha fermato Andrea Picchione.