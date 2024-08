Bulgaria ambasciatore alla prima mostra della Settimana della Cultura Italiana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Al Centrole Dvoretsa (Il Palazzo) di Balchik è stata inaugurata la“L’Opera – Patrimoniole dell’Umanità”, nell’ambitoVII, organizzata dal Consolato Onorario d’Italia a Varna, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano didi Sofia, sotto il patrocinio del MinisteroRepubblica di, in occasioneproclamazione da parte dell’UNESCO dell’Opera Liricaquale Patrimoniole immateriale dell’Umanità. Per l’occasione si è esibito il coro “Morski polah” del centro ricreativo “Filip Kutev” di Varna che ha eseguito canzoni popolari italiane. Il pubblico ha avuto l’opportunità di assistere anche a un concerto di gala dell’Opera di Stato di Varna. La collezione proviene dal fondo del Centro Internazionale d’Arte “Antino” di Roma, che ha promosso la candidatura.