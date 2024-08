Atletica Golden Gala 2024 | sette ori olimpici il 30 agosto all’Olimpico di Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo le Olimpiadi di Parigi, il mondo dell’leggera riparte da. Nella giornata di venerdì 30, allo stadio Olimpico andrà infatti in scena ilPietro Mennea, che vedrà ai nastri di partenza benmedaglie d’oro dei Giochi. Si tratta degli statunitensi Tara Davis (salto in lungo), Masai Russell (100 ostacoli) e Quincy Hall (400), dell’australiana Nina Kennedy (salto con l’asta), del neozelandese Hamish Kerr (salto in alto), della bahreinita Winfred Yavi (3000 siepi) e del botswano Letsile Tebogo (200 metri). Oltre a loro, ovviamente saranno presenti tante altre star dell’mondiale e soprattutto tanti italiani. Ci sarà ad esempio Larissa Iapichino nel salto in lungo, Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile nel salto in alto, Elisa Molinarolo e Roberta Bruni nel salto con l’asta.