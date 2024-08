Atalanta salta la trattativa per Pubill | Wesley e Neco Williams sono le priorità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo la cessione di Hans Hateboer al Rennes e la decisione di non riscattare Emil Holm dallo Spezia, l’cerca di proseguire il restyling sulla fascia destra con un colpo giovane, di prospettiva, ma anche in grado di dare profondità nel presente. Erano queste le caratteristiche garantite da Marc, classe 2003 spagnolo dell’Almeria e che domenica ha svolto le visite con i nerazzurri. Prima che poi, però, tra complicazioni mediche e altre questioni, l’affare finisse per sfumare proprio quando sembrava prossimo al gong. Erano circa 20 i milioni di euro tra parte fissa e bonus che la Dea avrebbe nelle casse della società spagnola, la stessa con cui un anno fa proprio di questi tempi andava in porto l’affare che portava El Bilal Touré a Bergamo, anche se con una decina di milioni in più.