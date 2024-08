Volley i premi individuali e il Dream Team delle Olimpiadi | Ngapeth MVP la Francia fa man bassa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Laha conquistato la medaglia d’oro nel torneo dimaschile alledi Parigi 2024, sconfiggendo la Polonia per 3-0 nella finale andata in scena alla South Paris Arena dopo aver regolato Germania e Italia nei turni precedenti. I Campioni Olimpici hanno festeggiato di fronte al proprio pubblico, trionfando ai Giochi per la seconda volta consecutiva dopo il sigillo di Tokyo 2020. La medaglia di bronzo è invece finita al collo degli USA, che hanno avuto la meglio sull’Italia. I ragazzi di coach Andrea Giani hanno festeggiato il meritato successo, facendo anche mandei. Lo schiacciatore Earvinha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore del torneo (MVP) e anche come miglior martello della manifestazione affiancato di banda da Trevor Clevenot.