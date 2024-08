’Vibranti atmosfere’ in mostra Antologica di Adriana Montali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Conciliare il reale e l’immaginario. È quanto propone ladiche, fino al 18 agosto, nella sua personalepresenta una cinquantina di opere nell’ex chiesa di San Francesco a Guastalla. Opere che raccontano il mondo creativo dell’artista, ricco di suggestioni dove la natura e l’universo sono protagonisti con atmosfere che hanno del vissuto in prima persona. Ed ecco, così, buchi neri spaziali e pianeti, accanto a elementi della natura. All’insegna di parole guida come amare, sognare, osare, capire, essere, creare, non a caso presenti nell’opera della collezione Geo scelta per il manifesto. Il curatore dellaSimone Fappanni sottolinea come una incessante ricerca espressiva spingea dare vita a opere piacevolmente sospese fra materialità plastica e simbolismo mimetico.