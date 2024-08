Trump contro Kamala gioca la carta identitaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Firenze, 11 agosto 2024 – La vaghissima impressione è che Donaldsi stia fregando con le proprie mani. L’ex presidente degli Stati Uniti era pronto per affrontare Joe Biden a colpi di insulti sull’età e le sue capacità cognitive. Ora però c’èHarris e l’argomento della salute - sarà o non sarà affetto da demenza, Joe Biden? - e quello dell’età - sarà o non sarà troppo vecchio, Joe Biden? - non funzionano più. Improvvisamente, quello vecchio è diventato. E adesso? La campagna elettoraleiana per la verità aveva trovato il modo di colpire Harris, concentrandosi sull’ondivaghezza e la volatilità delle sue proposte.