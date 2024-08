Sudamericana uccisa a Siena arrestato il compagno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - Ildi Yuleisi Ana Manyoma Casanova, la 33ennemorta sabato in casa per un colpo di fucile al volto, è indagato per omicidio doloso aggravato dalla relazione affettiva e dal legame di convivenza. A renderlo noto, in un comunicato, è il procuratore capo di, Andrea Boni. La decisione del suo ufficio è stata presa "anche al fine di permettere una idonea difesa da parte dell'indagato" sebbene il 26enne di nazionalità colombiana "ha decisamente negato la volontarietà" di quanto accaduto "riferendo di un colpo partito accidentalmente". L'uomo è statoe si trova ora nel carcere di Santo Spirito. Il fatto è avvenuto sabato. La ragazza trentatreenne è rimasta vittima di un colpo di fucile calibro 16 caricato a pallini.