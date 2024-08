Sinner nervoso dopo la sconfitta sbotta | Ve le siete dimenticate? è bufera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Il campione in carica Jannikesce di scena ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montreal (cemento, montepremi 6.795.555 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne russo Andrey Rublev, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2 in unì'ora e 48 minuti.può consolarsi con la matematica qualificazione alle Atp Finals di Torino, raggiunta con 3 mesi d'anticipo. Ma in conferenza stampa, subitoil match,è apparso piuttosto: "Rublev è stato più bravo nei momenti importanti e ha meritato di vincere”, ha detto Jannik in conferenza stampail ko. “Non voglio darmi una percentuale perché non mi piace, però sicuramente la forma generale è lontana dal 100% e non è dove vorrei. Rublev ha giocato molto bene, io ho alzato il livello nel secondo set ma ad oggi non sono in grado di tenere quel livello lì.