Seminaristi bergamaschi da Assisi a Roma a piedi il Papa li saluta | Bravi vi siete stancati?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024) Un saluto a Bergamo che arriva direttamente dal Santo Padre. Durante l’angelus di domenica (11 agosto), dalla sua finestra di piazza San Pietro,Francesco ha pensato anche alla nostra città. Un gruppo di alunni del Seminario di Bergamo ha infatti intrapreso negli scorsi giorni il viaggio adafino a. Un pellegrinaggio durato qualche giorno con tappe intermedie che li ha portati stamattina a destinazione. Informato della loro storia, in seguito alla lettura dell’Angelus, dopo aver ricordato le vittime delle guerre, di Hiroshima e Nagasaki e l’incidente avvenuto in brasile, ha avuto un pensiero anche per loro. “Saluto tutti voi,ni e pellegrini d’Italia e di tanti Paesi, in particolare il gruppo degli alunni del Seminario minore di Bergamo, giunti ada, in un pellegrinaggio di alcuni giorni di cammino” ha dichiarato.