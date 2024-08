Roma saccoccia | Standard & Poor' s promuove la Città eterna Affidabile grazie al governo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) L'agenzia di rating internazionale'se le assegna il rating a lungo termine «BBB» con outlook stabile. Ma di chi è il merito? Di Gualtieri? A voler essere generosi potremmo dire «anche» ma in realtà, come si legge nel report di's c'è lo zampino del. Altro che «amichettismo» verrebbe da dire, ilha finanziatoassicurandole un flusso di fondi costante e cospicuo senza guardare alla casacca indossata dal sindaco. «L'affidabilità creditizia disottolineano gli analisti - è fortemente sostenuta dalcentrale, sia dal punto di vista finanziario che operativo. Il rating dellaè sostenuto anche dalla sua economia sana e diversificata». Il, ad esempio, «finanzierà interamente i lavori relativi alle linee metropolitane dellae gestirà le pendenze legali legate ai lavori passati». Non solo.