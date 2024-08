Proteggete le anatre dell’Albula

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) La faunava maggiormente protetta da vandali e pericoli: è questo il messaggio di Questione Natura, che pone all’attenzione del comune un episodio verificatosi due giorni fa lungo l’alveo del torrente. "Tra le 2 e le 2.30 del 9 agosto, un gruppo di ragazzi ha rapito diverseda sotto il ponte di via Piemonte – scrivono Roberto Cameli e Cristian Spinozzi – L’avvistamento è stato fatto da una residente di un condominio che si affaccia sull’Albula. Inizialmente erano stati visti parlare sette ragazzi in cima alle scalette che conducono nel fosso, ma solo più tardi ne è un giunto uno nuovo con una bici che trasportava gli scatoloni necessari per chiuderci gli animali.