Marica spiega l’universo E Giò Ross lo dipinge

(Di domenica 11 agosto 2024) L’arte e la scienza sono molto più vicine di quanto si pensi. Così come cultura e nuove tecnologie. E proprio perché il legame è così vicino, sottile e coeso ieri mattina al piano nobile di Palazzo Gradari la pluripremiata astrofisicaBranchesi ne hato la relazione. Con lei un altro urbinate l’artista Giovannii, in arte Giò. "Secondo me arte e scienza sono un percorso comune, quando si esplora, ad esempio, c’è creatività. Tutte le volte che guardiamoci si emoziona come quando guardiamo le opere d’arte, uguale per la ricerca interiore – ha detto l’astrofisica del Gran Sasso Institute –. È la stessa cosa che fa l’artista. Giònella sua arte ha sempre presente il legame uomo e universo".