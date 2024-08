La ‘giravolta’ di Gravina per salvare la poltrona ma Lotito prepara la contromossa | il sostituto arriva da ‘ambienti di Governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) Ve lo avevamo detto, non pensiate che l’estate passi senza colpo ferire. Sotto l’apparente immobilismo della canicola,sta tendando la giravolta, il salto mortale e lo fa aggrappandosi ai più forti, gli unici che lo possono. La cosa (che vi avevamo già accennato di recente da queste colonne) è ormai diventata di dominio pubblico e pubblicata da Calcio e Finanza e da Dagospia., in buona sostanza, è pronto a vendere non solo l’anima ma anche il mulino, il cascinale e la mucca (per dirla con Dario Fo) alle richieste dei grossi club pur di restare in sella. Ma sul piatto gli argomenti sono tantissimi e robusti assai.