La gente si tuffa in piscina | Clientela mai vista prima

(Di domenica 11 agosto 2024) Mucillagini al Passetto, in tanti si riversano in. È quanto sta accadendo ormai da settimane, ad Ancona, dove ladel Passetto, peraltro a due passi dal mare, sta registrando accessi record. A dire il vero, "in questi giorni la situazione si è stabilizzata", come sostiene Igor Pace, dell’ente gestore Co.Ge.Pi., di cui è amministratore delegato (oltre ad essere il presidente della Vela Nuoto Ancona), ma in un weekend di luglio dalla struttura hanno dovuto bloccare gli accessi a fronte di un’inaspettata ondata diche è letteralmente fuggita dal mare per farsi un bagno in vasca. "La situazione adesso non è paragonabile a quelle giornate di emergenza in cui abbiamo avuto bisogno persino di più personale".