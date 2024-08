Il trionfo di Ermione La storia di Rossini ricomincia da qui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Funzione d’un festival musicale serio è porre pietre miliari: proponendo interpretazioni dei titoli maggiori che tengano conto della sensibilità odierna, o riscoprendo titoli desueti. Entrambe le cose si sono verificate a Pesaro nel quarantacinquesimoOpera Festival, che ha messo in scena, l’opera forse la più alta ma certamente la più audace concepita da: sepolta per quasi due secoli, rarissimamente eseguita tuttora. Guidando un’orchestra Rai in assoluto stato di grazia, Michele Mariotti non l’ha fatta ascoltare: ci ha fatto capire per la prima, entusiasmante volta, cosa essa davvero sia.