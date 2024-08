Il meglio del calcio giovanile italiano in Val Brembana | a San Pellegrino torna la Coppa Quarenghi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024) SanTerme. Esattamente il giorno dopo il termine delle Olimpiadi di Parigi, lunedì 12 agosto, si apre a SanTerme l’estate dei tornei sanpellegrinesi promossi dal ComitatoAngelo. Primo appuntamento con la seconda edizione dellaStefano Salvi, torneo per categoria Primavera, un triangolare che vedrà scendere in campo Renate, Albinoleffe e Atalanta alle ore 17.00, 18.00 e 19.00. Poi siallo Stadio Comunale di SanTerme venerdì 16 e sabato 17 agosto con la terzaAlfredo Calligaris Under 17 che vedrà scendere in campo Bologna, Albinoleffe, Rappresentativa Regionale LND-CRL, Atalanta, Monza e Vicenza. Venerdì giornata dedicata alle partite di girone, dalle 10.30 alle 20.30, mentre sabato le finaline alle ore 14.30, 16.15 e ore 18.00 la finalissima.