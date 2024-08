Donald Trump ha fatto arrabbiare Celine Dion | il comunicato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024) Quello diè un vero talento, nessuno come lui riesce a fare gaffe e a farle star. Ancora una volta il team dell’ex presidente USA ha utilizzato un brano senza l’approvazione dell’artista e questa volta è toccato ad una delle canzoni più iconiche e famose della storia della musica leggera. Ad uno dei suoi ultimi comizi,ha usato My Heart Will Go On, sui megaschermi infatti è stata trasmessa un’esibizione live dial Taking Chances World Tour: The Concert. I presenti hanno apprezzato, un po’ meno, che quando ha scoperto l’accaduto ha chiesto al suo management di intervenire., ildel team die la sua squadra sono intervenuti per sottolineare come l’uso di My Heart Will Go On non sia mai stato approvato dall’artista o della sua casa discografica.