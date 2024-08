Chi trasmetterà la Serie B 2024 2025 | in cosa consiste la nuova offerta al mercato e quando si decide

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Mercoledì scorso, il 7 agosto, l’Assemblea di LegaB ha deliberato all’unanimità la pubblicazione di unaalrelativa ai diritti audiovisivi-2027. Non cambia la formula: il campionato cadetto sarà venduto “per prodotto”, ma il tempo stringe: il campionato inizierà venerdì 16 agosto alle 20:30 con la sfida tra Brescia e Palermo e i tifosi aspettano di sapere dove guardare la prima giornata di B (e più in generale il triennio/2026 e 2026/2027). Il tutto in un contesto legato alla “variazione di, profondamente mutata anche per il dirottamento dei fondi dei broadcaster sulle nuove maxi competizioni internazionali”. Nella scorsa stagione, dopo la rottura con Helbiz, laB è stata trasmessa su Sky (satellite e streaming su Now) e Dazn (streaming).