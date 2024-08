Chi si esibirà alla Cerimonia di Chiusura di Parigi 2024? I nomi dei cantanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Allo Stade de France è il grande giorno delladidei Giochi Olimpici.passa il testimone a Los Angeles 2028 in una serata in cui fondamentale sarà appunto il passaggio di consegne tra le due città. Stelle della musica californiana quali Billie Eilish, i Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg saranno presenti durante lache aiuterà a presentare al mondo Los Angeles, la prossima sede dei Giochi estivi. LA28, il gruppo che organizza le Olimpiadi di Los Angeles, ha confermato che agli artisti si unirà H.E.R, che eseguirà l’inno nazionale americano dal vivo allo Stade de France dicome parte del passaggio olimpico ufficiale daa Los Angeles. LA28 ha anticipato ulteriori sorprese, ma non ha confermato i rumors su una possibile presenza di Tom Cruise.