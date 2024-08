Calciomercato Milan Alexis Saelemeakers è rinato con Fonseca | come cambia il futuro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 11 agosto 2024)Saelemaekers ha convinto tutti e anche Paulo: da esubero a jolly del tecnico portoghese in un meseSalemaekers ha conquistato Paulo. In un mese, l’esterno belga è passato da essere un esubero delin cerca di una sistemazione a un jolly del tecnico portoghese, che nelle prime uscite del nuovo Diavolo è apparso tra in più in palla. Il classe 1999 era rientrato dal prestito con il Bologna a giugno. Probabilmente nessuno, però, poteva aspettarsi di vedere ancora l’ex Anderlecht allenarsi aello il 10 agosto. Al netto di nuovi colpi di scena, quindi, Salemaekers resterà al. Certo, visto il Samuel Chukwueze delle amichevoli estive è difficile pensare che il belga potrà ritagliarsi grande spazio dal primo minuto. Potrà, però, essere un grande jolly da subentrato.