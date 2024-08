Braveheart – Cuore impavido | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 11 agosto 2024): trama, storia vera, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, domenica 11 agosto 2024, su Rete 4 va in ondacult del 1995 diretto e interpretato da Mel Gibson. Ilracconta in maniera romanzata la storia del patriota ed eroe nazionale scozzese William Wallace. Il colossal ha vinto ben 5 Oscar. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella seconda metà del XIII secolo, la Scozia è scossa dalle contese dei nobili locali, che vogliono salire di diritto sul trono, lasciato senza un legittimo erede. Approfittando del clima di tensione, il re d’Inghilterra Edoardo I Plantageneto (Patrick McGoohan) indice un finto consiglio e fa giustiziare tutti i nobili scozzesi. Guidati da Malcom Wallace (Sean Lawlor), gli scozzesi attaccano le truppe inglesi d’istanza al confine, in cerca di vendetta.