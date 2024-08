Black Myth | Wukong quante ore servono per raggiungere il 100%? Risponde un insider

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 11 agosto 2024) Quanto dura? Quanto ore dovranno impiegare i giocatori perl’agognato? A questa domanda ha deciso dire uno deglipiù noti del momento, affermando che il gioco di Game Science richiederà circa 40-50 ore per essere completato al. Il leaker in questione altri non è che Lunatic Ignus, molto noto ed apprezzato in particolar modo quando si parla di indiscrezioni provenienti dall’Oriente, che ha rivelato in queste ore che in quel del team di sviluppo cinese “sono previste espansioni/DLC per il gioco a seconda del successo di vendita”. Non contento di queste informazioni, l’ha affermato di aver ricevuto dalla sua fonte la seguente frase: “non posso definirlo un Game of The Year; paragonalo difatti a Stellar Blade o Lies of P”.