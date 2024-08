Basket Serie B Interregionale Senigallia riporta a casa Giampieri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 11 agosto 2024) La guardia, 31 anni, torna alla Goldengas, 11 Agosto 2024 – Primo colpo di mercato per la Goldengasche annuncia finalmente un volto nuovo nel roster 2024-25 per il torneo di. Si tratta in realtà di un ritorno che le rumors ormai da giorni davano per vicinissimo, quello di Fabio, guardia originaria proprio di, 31 anni, che alla Goldengas aveva già giocato a lungo, prima tra il 2014 e il 2015 e poi dal 2016 al 2019. In precedenza aveva militato nella Stamura Ancona e nel Porto Sant’Elpidio, poi ha invece giocato fuori regione ad Oleggio e Pavia, fino all’ultima stagione a Piazza Armerina. Per lui pure una esperienza a Jesi. In Sicilia, nel torneo dima in un girone differente da quello a cui partecipa la Goldengas, aveva segnato 13.