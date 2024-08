ATO Rifiuti è caccia al nuovo Direttore Generale | potrebbe arrivare da Confindustria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEntrano nel vivo le manovre in seno all’ATOper la nomina del. L’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata deiurbani, che dovrebbe permettere ai Comuni di esercitare le loro funzioni in forma collettiva per garantire una maggiore efficienza dal punto di vista dell’economicità e della tutela ambientale, con delibera 09 del 30 Luglio 2024 ha provveduto a prorogare l’incarico alMassimo Romito, in scadenza il prossimo 12 agosto. Una proroga a tempo, concessa fino al completamento delle procedure di individuazione della nuova figura didell’EdA Benevento. Ed è proprio sull’individuazione delsi giocherebbe la partita per Noi di Centro che, indubbiamente, ad oggi ha il pieno controllo dell’Ente con un’ampia maggioranza nel Consiglio d’Ambito.