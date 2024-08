A Figline controlli anti schiamazzi Senza casco multati due minorenni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Dopo i ragazziniperché sorpresi a giocare a pallone in mezzo di strada, altri due giovanissimi sono stati sanzionati dalla polizia municipale nell’ambito deicontro gli. Ha già fatto le prime ’vittime’ la stretta annunciata dall’assessore alle politiche giovanili Maria Logli, contro gli eccessivinotturni, da parte di gruppi di giovanissimi che finiscono per disturbare la quiete notturna. I due finiti nel mirino dei, facevano parte di un gruppo di ragazzi che giovedì sera, 8 agosto, sono stati fermati da una pattuglia del Reparto Territoriale a, dove i residenti da tempo lamentano confusione, danneggiamenti e disagi causati da alcuni gruppi di ragazzi tra i 14 e i 16 anni che si ritrovano in paese. I duesono stati trovati in sella ad un ciclomotorecon il conducente privo di patente.