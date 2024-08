WWE | Il ritorno di Roman Reigns a SmackDown è un successo clamoroso su YouTube

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 agosto 2024)ha fatto un trionfalea SummerSlam, prendendo di mira Solo Sikoa invece di Cody Rhodes. Quando è tornato aquesta settimana, ha eliminato la Bloodline, e la sua apparizione è diventata rapidamente unsu. Nell’episodio didel 9 agosto 2024, Solo Sikoa ha scoperto chenon era all’arena. Imperterrito, Solo ha detto chesarebbe apparso prima o poi e ha preso il microfono per chiedere ai fan della WWE di “riconoscerlo”. Il pubblico non era molto entusiasta. Solo ha poi sfidato, sostenendo di essere il nuovo Tribal Chief e sfidandoa venire a prendere il titolo da lui.ha accettato la sfida ed è entrato nel ring per affrontare Solo e la nuova Bloodline. Prima si è occupato di Tama Tonga e Tanga Loa, poi si è concentrato su Solo Sikoa.