Ten Hag riabbraccia De Ligt al Bayern circa 50 milioni di euro | sta costruendo a Manchester il suo Ajax

(Di sabato 10 agosto 2024) IlUnited ha raggiunto un accordo con ilMonaco per Matthijs de. Il difensore centrale si trasferirà ai Red Devils, alla corte di Ten Hag, per una cifra intorno ai 45di, più 5didi bonus. Le visite mediche sono state già programmate. Per il giocatore pronto un contratto quinquennale con opzione per il rinnovo. Allo stesso tempo, con una trattativa indipendente, ilha preso anche il terzino Noussair Mazraoui, sempre dalMonaco per15dipiù 5di bonus. Dovrebbe essere il sostituto naturale di Wan-Bissaka in procinto di firmare con il West Ham. Il West Ham United ha concordato una commissione di 15di sterline con ilUnited per Wan-Bissaka, mentre sono in corso colloqui sulla durata dell’accordo.