Softball serie A1 Italposa dura sfida a Saronno e testa già alla Coppa Campioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Ultima trasferta di regular season per l’Forlì, che sarà impegnata acontro l’Inox Team (gara1 alle 17, gara2 trenta minuti dopo la fine del primo incontro), in quello che può essere un possibile antipasto della semifinale playoff. L’Inox Team è già sicura infatti del secondo posto, le forlivesi invece la certezza matematica del piazzamento finale ancora non ce l’hanno ma è icina: se guadagneranno almeno un successo nei prossimi quattro incontri, allora sarà terzo posto. Se non dovessero riuscirci, Pianoro avrà la possibilità di operare il sorpasso. Il piazzamento è determinante per gli accoppiamenti delle semifinali playoff: chi arriva terzo trova appunto, mentre il quarto si accoppia con Bollate, che in stagione ha perso solo quattro gare (tre col). Forlì deve fare a meno ancora di diverse giocatrici importanti.