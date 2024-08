Ruba pedane zincate ma le perde mentre fugge arrestato 30enne del napoletano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 agosto 2024) San Marco Evangelista. La scena che questa notte si sono trovati davanti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta in via Appia, all’altezza del comune di San Marco Evangelista, a pochi chilometri da Caserta, sembrava tratta dalla fiaba di Hansel e Gretel. I militari dell’Arma, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa della Compagnia di Caserta relativamente alla presenza di materiale edile sulla sede stradale, hanno immediatamente raggiunto il luogo indicato. Sul margine sinistro della carreggiata sono state trovate variein ferro, tutte allineate a distanza di alcune decine di metri una dall’altra, come a costituire una traccia lungo la strada.