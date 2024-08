Rossi-Marquez ennesimo capitolo | scontro durissimo il messaggio di Valentino è chiaro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 agosto 2024)della saga di frecciata trae Marc: stavolta l’attacco è per la Ducati ufficiale La storia di antipatia trae Marcè nota anche a chi non è appassionato di MotoGP. E per la prima volta dal ritiro del Dottore dalle corse, i due avranno un ‘contatto’ in comune: la Ducati.dialla Ducati e a(LaPresse) Ilveggente.itGià, perché la VR46 Racing sarà il junior team principale della Ducati ufficiale e prenderà, quindi, il posto di Pramac. La rottura è dovuta al fatto che Jorge Martin doveva andare in Ducati epassare in Pramac dopo un anno con Gresini. Un piano andato in fumo, perchéha messo alle strette Gigi Dall’Igna: team ufficiale oppure addio Ducati. E così, Dall’Igna ha accontentato il pilota col numero 93, a discapito di Martin.