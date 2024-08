Portocanale di Cesenatico trovato morto dipendente comunale dopo ore di ricerche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Cesena, 10 agosto 2024 – Undiè statocadavere nelle acque del porto canale. È Claudio Bazzocchi, 65 anni, una persona conosciuta e ben voluta. La macabra scoperta è stata fatta intorno alle 20,che per tutta la giornata i familiari lo cercavano. Sui social la sorella aveva infatti scritto che Claudio si era allontanato da casa attorno a mezzogiorno e mezzo, senza portare con sé il portafogli e il cellulare. Subito si è alzata la tensione, in quanto Bazzocchi aveva delle difficoltà motorie e poteva trovarsi in stato confusionale. Il suo corpo è statoin prossimità del ponte di via Mazzini, dove ci sono le barche storiche, quindi in pieno centro.