Parigi 2024 Paltrinieri al Museo Olimpico del CIO | l’Heritage chiede il suo costume da nuoto

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto– Gregorioentra neldel CIO. Grazie alla medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero (leggi qui) e all'argento nei 1500 ai Giochi Olimpici di(leggi qui), l'azzurro è diventato il primo nuotatore italiano a vincere 5 medaglie ai Giochi Olimpici in tre edizioni differenti. L'IOC Heritage ha chiesto quindi adi donare il suo, da conservare nela cinque cerchi di Losanna come cimelio delle Olympic Heritage Collections, per ispirare le giovani generazioni e promuovere lo spirito. Fonte.coni.it Foto DBM – Deepbluemedia